Il fantasista della Fiorentina Federico Chiesa ha parlato a lungo con i tifosi in una diretta Instagram: "Il prossimo viaggio che vorrei fare è un Giappone. Amo il lampredotto, ho sempre sognato di giocare una partita al Franchi anche se da piccolo non tifavo nessuna squadra. Mi manca tantissimo giocare, speriamo di ricominciare al più presto. Castrovilli è fortissimo, anche in allenamento: tecnicamente è devastante. Il fantacalcio non mi piace, non ci ho mai giocato. Una diretta con Gaetano nei prossimi giorni? Ci proviamo. Altri sport? Oltre al calcio mi piacciono il basket e il tennis, che ho praticato. Ribery? Si vede che è un giocatore di una qualità e una fantasia fuori dal normale, è un campione assoluto e ha vinto tanto. Vorrei rigiocare la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta dello scorso anno. Cosa ruberei a papà Enrico? I 140 gol in Serie A!".