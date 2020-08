Nessuna offerta indecente da 70 milioni di euro per Federico Chiesa: l'ultimo tentativo l'ha fatto la Roma, che offre in cambio Spinazzola come parziale contropartita. La Juventus non si è ancora mossa, nonostante la Fiorentina fosse interessata a Higuain e Pellegrini, reduce dal prestito al Cagliari. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, ora il club viola è pronto a trattare con l'attaccante il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022 per uno o altri due anni.



Il presidente Commisso (che vuole tenere pure Milenkovic) è disposto a ritoccare l'ingaggio, portandolo da 2 a 3 milioni di euro netti a stagione, inserendo una clausola rescissoria da 70 milioni. Ora la palla passa alla famiglia Chiesa: la sensazione è che papà Enrico rimanderà tutto a fine mercato (a ottobre), lasciando aperta la porta a un assalto in extremis di qualche top-squadra (la Juve). Invece se la situazione non dovesse sbloccarsi verrà valutata l'opzione allungamento, ma senza fretta magari durante le vacanze di Natale.