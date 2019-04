Ecco le parole di Federico Chiesa della Fiorentina, alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia sul campo dell'Atalanta: "Teniamo tantissimo alla finale, per la società, per i tifosi venuti qui a Bergamo, per noi stessi e per Davide Astori. Siamo tutti carichi, sarà una gran semifinale. Noi ci giochiamo le nostre carte e anche l'Atalanta farà grandissima partita. Sarà uno spettacolo."