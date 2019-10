Il giallo ricevuto da Federico Chiesa, e la seguente multa di 2000 euro inflitta dal giudice sportivo, non sono andate giù all'ambiente fiorentino, che vede il suo gioiello vittima di pregiudizi e maldicenze. Come riporta il Corriere dello Sport, anche l'entourage del ragazzo è stato molto infastidito, ma non vuole comunque rilasciare dichiarazioni. La parola spetta alla società, così vorrebbe chi gestisce il ragazzo, che dovrebbe mostrare una pesante presa di posizione contro questa situazione negativa per il numero 25 viola.