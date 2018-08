Fiorentina-Chievo 6-1 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 8' Milenkovic (F), 42' Gerson (F), 49' e 90' Benassi (F), 71' Chiesa (F), 75' Tomovic (C), 90+3' Simeone (F)



Fiorentina (4-3-3): Lafont, Milenkovic, Pezzella (c), Hugo, Biraghi, Edimilson, Benassi, Edimilson (54' Norgaard), Gerson (74' Dabo), Chiesa (74' Pjaca), Eysseric, Simeone. A disp.: Dragowski, Ghidotti, Laurini, Diks, Ceccherini, Hancko, Montiel, Vlahovic. All.: Pioli.



Chievo (4-3-3): Seculin, Depaoli, Tomovic, Rossettini, Jaroszynski, Rigoni (66' Meggiorini), Radovanovic (c), Hetemaj (46' Obi), Birsa (75' Kiyine), Giaccherini, Stepinski. A disp.: Semper, Caprile, Barba, Bani, Cacciatore, Leris, Pellissier, Pucciarelli, Djordjevic. All.: D'Anna.



Arbitro: Abisso di Palermo.



Ammoniti: 39' Edimilson (F), 65' Depaoli (C), 82' Meggiorini (C)