La Fiorentina è pronta a salutare un altro giocatore della lista degli scontenti di cui ha parlato più volte Cesare Prandelli, e stavolta si tratta di Alfred Duncan. Il centrocampista, arrivato lo scorso gennaio dal Sassuolo, è pronto a cambiare aria come già fatto da Saponara, Cutrone e Lirola, ed è pronto a riabbracciare un suo maestro calcistico. Duncan è prossimo a trasferirsi a Cagliari, con Eusebio Di Francesco che lo conosce bene e lo vuole portare in Sardegna per aggiungere qualità e quantità alla sua mediana.



TRATTATIVA- Le parti hanno iniziato i contatti la settimana scorsa, con Duncan intenzionato a lasciare Firenze per trovare più spazio, e i sardi che avevano dimostrato da subito grande interesse per il ghanese. Nella giornata di ieri è arrivato l’accordo tra le due società, con il giocatore che si trasferirà in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Tutto fatto quindi, con la chiusura ufficiale che può arrivare nelle prossime 48 ore, il Cagliari infatti spera di avere Duncan per la sfida contro il Milan di lunedì