Matija Nastasic e Davide Zappacosta saranno presto due giocatori della Fiorentina, scrive l'edizione locale de La Nazione. La partenza di Pezzella libera uno spazio per il ritorno del difensore che proprio i viola hanno lanciato nella stagione 2011 2-2012, mentre l'ormai imminente ritorno di Lirola a Marsiglia permetterà l'ingresso in rosa di Zappacosta, per il quale è stata battuta la concorrenza dell'Atalanta.