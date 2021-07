L'ex DS della Fiorentina anni '90 Oreste Cinquini è intervenuto in collegamento con Lady Radio, per affrontare il tema del paragone tra il neo-allenatore viola Vincenzo Italiano e Alberto Malesani:



"​Il parallelismo ci sta tutto. Sapevamo di avere dei giocatori disponibili ad accettare una scommessa come Malesani: Rui Costa, Batistuta avevano sposato Firenze piuttosto che la Fiorentina. Fortunatamente le idee innovative di Malesani si sono rivelate quelle giuste. Fu un rischio, com'è un rischio quello che si è assunta la Fiorentina. Adesso si diano i giocatori giusti ad Italiano. A Malesani dicevamo: "La piazza di Firenze non è Verona, bisogna non essere draconiani e a volte anche girare la testa dall'altra parte". Italiano dovrà capire dove si trova e quali metodologie e comportamenti adottare, senza snaturarsi. Si deve buttar giù un programma, capire quali sono le condizioni mentali dei giocatori viola. Vlahovic non è Nzola, tanto per essere chiari. Bisogna costruire intorno a lui. Alle prime bufere, la macchina di Italiano avrà bisogno di un paraurti, e questo dovrà essere la dirigenza".



Poi su Kokorin, che ha conosciuto in Russia ai tempi di Mancini allenatore dello Zenit San Pietroburgo: "​Sasha vuole rimanere a Firenze e dimostrare quello che può fare, dando ragione alle parole di Mancini, di Capello e anche alle mie. Credo che potrebbe essere il Gyasi di Italiano alla Fiorentina. Chi meglio di lui per giocare in quel ruolo?"