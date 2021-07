Su La Nazione (Firenze) si fa il punto sul mercato della Fiorentina in difesa. Detto che ci saranno delle partenze (Pezzella e Milenkovic hanno le valigie in mano), i viola cercheranno di ringiovanire il reparto, magari con quel Cistana del Brescia già cercato un anno fa, oppure con Lovato del Verona, che però costa moltissimo a dispetto dei suoi 21 anni. Anche Cellino spara alto per il suo difensore. Dunque la soluzione potrebbe essere il cavallo di ritorno Nastasic, dallo Schalke 04 retrocesso.