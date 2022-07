Nel corso della conferenza stampa, il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato anche del futuro del russo Kokorin: "L'operazione non è andata bene, me ne sono sempre assunto la responsabilità. Ma nell'ultimo periodo ha fatto bene e anche Italiano ha detto di volerlo rivedere in ritiro. Ha mercato in Russia, ma decidere di tornare lì non è facile".