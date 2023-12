La Nazione in edicola questa mattina racconta un interessante retroscena a proposito della sessione estiva del mercato 2022. Secondo il quotidiano, la Fiorentina ha fatto un serio tentativo per arrivare a Dybala. L'accordo non sarebbe stato trovato non per motivazioni economiche, dato che la Fiorentina avrebbe fatto volentieri uno sforzo in più. Il giocatore ha preferito il progetto sportivo della Roma rispetto a quello viola per quanto riguarda le sue prospettive.