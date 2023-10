Secondo quanto riferisce Barça Reserva, podcast di Catalunya Ràdio, Xavi voleva riportare Athur al Barcellona 8 mesi fa perché innamorato delle sue qualità in conduzione dell’azione. Il centrocampista brasiliano di proprietà della Juve ma in prestito alla Fiorentina non ha coronato il suo desiderio di tornare a Barcellona per colpa di Busquets che si oppose al suo arrivo perché non convinto della vita caotica che aveva condotto nella sua esperienza nella città catalana.