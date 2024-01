Fiorentina, clamoroso retroscena su Gudmundsson

Come racontato anche dalla nostra redazione, la Fiorentina aveva fatto un tentativo per il forte attaccante islandese del Genoa Gudmundsson. Nuovi dettagli arrivano dalla redazione di Sportitalia: l’offerta non accettata dal Genoa era di ben 20 milioni di euro.