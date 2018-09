Mario Cognigni, presidente della Fiorentina, parla di Federico Chiesa a Sky Sport 24: "Federico Chiesa è un frutto del nostro vivaio, che di recente ha fornito altri profili importanti, su tutti Babacar e Bernardeschi. È un vivaio molto ricco, che già dopo Chiesa sta sfornando altri promettenti giocatori. Stiamo lavorando bene per dare continuità a questo progetto".



SUL MERCATO - "Ce l'hanno chiesto in molti, però noi non abbiamo ascoltato nessuno. Leggo che ci sono state tante offerte: può anche darsi, ma non ci siamo mai seduti a negoziarle. Perché nel nostro progetto è fondamentale poter contare su di lui"