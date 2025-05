Non è una frase fatta.. Lo sa bene la, che si prepara ad affrontare ilnel ritorno delle, al Franchi. Sarà una serata speciale, indipendentemente dal risultato finale. Un po’ perché Firenze ha una voglia matta di conquistare la, viste le ferite ancora aperte delle ultime due. Un po’ perché il Betis – e lo ha dimostrato al Villamarín – è, senza troppi dubbi,Un po’ perché l’obiettivo remuntada, dopo il 2-1 dell’andata, aggiunge quella poesia che solo in una città d’arte come Firenze sa accendere nei cuori e nelle passioni.

Il Franchi, infatti, è pronto a vestirsi a festa. Il club ha annunciato ilper la sfida di giovedì: la Fiorentina e la sua gente sono pronte a restituire “pan per focaccia” dopo quanto vissuto al Villamarín, dove un clima infernale ha accolto Ranieri e compagni. Lo stadio viola, ancora con capienza ridotta a causa dei lavori di ristrutturazione,E non è da escludere che la tifoseria organizzi unaper quella che sarà, salvo sorprese, l’ultima notte europea al Franchi in questa stagione. Ma in gioco, giovedì, c’è molto di più.

– Perché giovedì la Fiorentinauna parola che ha fatto da filo conduttore per l’intera annata.e le scelte fatte a Roma lo hanno detto chiaramente:Con un cammino europeo che si è fatto più incerto in campionato, diventa fondamentale tenere aperta la porta della Conference per tornare in Europa anche il prossimo anno.– Di mercato si parlerà, eccome, a Firenze nei prossimi mesi. Basti pensare alla situazione di, la cui clausola rescissoria dasta facendo gola a molti dato che parliamo di un attaccante da oltre 25 gol stagionali. O a quella diautentica leggenda del, che ha deciso di rimettersi in gioco a Firenze dopo un anno di inattività, dimostrando di essere ancora un top a livello europeo. Come convincere giocatori di questo calibro a restare? Con l’ambizione sportiva, con risultati concreti, con un progetto che continui a crescere magari riuscendo a conquistarsi l'Europa League il prossimo anno.