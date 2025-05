Fiorentina, col Bologna occasione per Colpani. Ma il riscatto dal Monza resta difficile

Getty Images

che in un momento cruciale della stagione sarà costretto a fare i salti mortali per inventarsi qualcosa nella sfida col Bologna. Già, perché con l'obbligo assoluto di vincere per continuare a sperare in una qualificazione europea, la Fiorentina è in assoluta e totale emergenza in attacco per domenica prossima.– Non ci saranno, in sequenza, Beltran e Zaniolo squalificati. Stessa sorte per Folorunsho, che di certo avrebbe potuto dare una mano sulla trequarti. Soprattutto, con forte probabilità, Palladino dovrà fare a meno dei suoi attaccanti principali: Kean e Gudmundsson, entrambi bloccati da una problematica fisica dopo il ritorno col Betis. C'è ancora un allenamento a disposizione per capire se almeno uno dei due riuscirà a recuperare. Ma nel frattempo Palladino deve sfogliare la rosa delle alternative. E ad oggi la possibilità più concreta è che sia Andrea Colpani a scendere in campo, da adattato, nel ruolo di centravanti.

– Arrivato in estate come fedelissimo di Palladino, per la verità le cose alla Fiorentina non sono mai state facili per Andrea Colpani. Quattro i milioni per il prestito dal Monza spesi dal club viola, sedici quelli necessari al riscatto che, oggi, sembrano un'enormità. Una prima parte di stagione da titolare inamovibile ma la sensazione, anche quando la squadra girava a meraviglia, che lui avesse patito particolarmente il salto da una dimensione come quella brianzola a quella di Firenze. Poi l'infortunio (complesso) al piede subito a inizio 2025 e il rientro in pianta stabile in squadra solamente pochi giorni fa. Il bottino fin qui dicePochino per uno che a novembre 2023 è stato addirittura convocato in Nazionale maggiore da Spalletti. E il futuro oggi ci racconta di un giocatore che si sta sempre più allontanando da Firenze.

– La situazione è piuttosto lineare:, a fronte di quello che è stato il rendimento del giocatore. Peraltro, il Flaco paga anche una scarsa compatibilità con l'attuale modulo che utilizza la Fiorentina: il 3-5-2. Destino segnato, dunque? Non per forza. Qualora si dovesse continuare con Palladino in panchina, è probabile che la Fiorentina chieda al Monza di sedersi a un tavolo per ragionare su un trasferimento a cifre più basse o, nel caso, a un rinnovo del prestito. Il tecnico campano stima fortemente il classe '99 e il club violaSe poi decidesse di sfruttare al meglio l'occasione di domenica, allora la Fiorentina potrebbe convincersi ancora di più di provare a trattenerlo.