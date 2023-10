La Fiorentina si prepara ad affrontare il Cukaricki questa sera in Conference League. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la viola ha un grosso problema con il gol e quella di stasera rappresenta un'occasione da non perdere per Lucas Beltran che scenderà in campo da titolare. I viola dovranno vincere nel doppio confronto coi serbi per poi replicare contro il Genk. Servirà però che anche gli attaccanti inizino a segnare.