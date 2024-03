Fiorentina, col Milan la prima senza barone. Prevista una maxi coreografia: i dettagli

Quella con il Milan è una gara che si preannuncia del tutto particolare per la Fiorentina. La squadra, infatti, scenderà in campo per la prima volta dopo la scomparsa del dg Joe Barone e l'atmosfera sarà certamente suggestiva. Si prevede uno stadio gremito, dato che già da ieri, giorno della messa in vendita dei biglietti, si sono registrate lunghe code all'interno dello store online per accedere alla piattaforma d'acquisto dei tagliandi.



COREOGRAFIA - Per l'occasione, la Curva Fiesole, casa del tifo organizzato della Fiorentina organizzerà anche una coreografia che coinvolgerà la tribuna Maratona. L'annuncio arriva direttamente dalle pagine social ufficiali della Fiesole: "In occasione della partita di Sabato, s'invita la tifoseria a presenziare alle 18:45 nei pressi dei cancelli tra Fiesole e Tribuna al passaggio del pullman, per dare ancora una volta un messaggio di forza ai nostri ragazzi. In un momento difficile dobbiamo stare ancora più uniti e dimostrare come Firenze si rialza dalle difficoltà. Invitiamo inoltre tutti i tifosi, ad entrare il prima possibile allo stadio per seguire le istruzioni necessarie alla buina riuscita della coreografia che sarà messa in atto in Curva e Maratona."