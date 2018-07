Dopo la sentenza del TAS di Losanna, il calendario estivo della Fiorentina cambia forma. Dapprima, i viola porranno casa in un ritiro vicino a Duisburg e, il 28 luglio, proprio nella città tedesca parteciperanno a un quadrangolare con Athletic Club, Fulham e la squadra ospitante. Il primo agosto altro impegno in Olanda. Il 4 amichevole a Dusseldorf contro il Fortuna, mentre il giorno successivo nuova partita a Mainz e poi il ritorno in Italia. Nuovo blitz in Germania, l’11, per un’amichevole a Gelsenkirchen contro lo Schalke 04.