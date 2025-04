Il proprietario e presidente della Fiorentinaè intervenuto in un'intervista a La Domenica Sportiva dove, fra campo e mercato, ha fatto il punto della situazione in casa viola: "Voglio arrivare in una posizione migliore dell'ottavo posto, poi in Champions e poi speriamo di puntare anche allo scudetto, ma non so se ci arriveremo. Kean resterà alla Fiorentina? Speriamo che lui voglia restare perchè qui si trova molto bene. Nei prossimi giorni ci parlerò io, lui è un ragazzo molto timido, non parla molto, a lui consiglierò di restare dove sta bene, se le cose vanno bene è meglio restare. Vediamo se lo convinco."- "Il problema della burocrazia non è di Firenze ma di tutta l'Italia. Avevo presentato un progetto per il nuovo Franchi, se mi avessero dato l'ok adesso sarebbe stato già pronto. Speriamo di poterci mettere d'accordo e portare lo stadio il più presto possibile.Ho sentito che ci sono degli investitori che vogliono entrare alla Fiorentina ma basto io, sto molto bene con i fiorentini, a Napoli, Milano e Roma i presidente camminano con la scorta, qui invece io sono trattato bene"