Rocco Commisso, tramite i social della Fiorentina, ha voluto far arrivare un messaggio a tutti i tifosi viola, dopo la manifestazione fatta ieri:



"Cara Famiglia Viola, ieri sera siete stati incredibili, unici.



Le immagini del Popolo Viola, unito e compatto, che in una serata di festa, con grande civiltà, fa sapere al mondo intero la sua ferma volontà di potere avere una nuova casa per la Fiorentina, sono state bellissime e di grande impatto.

Noi siamo al vostro fianco e non vogliamo smettere di continuare a provare a realizzare un nuovo stadio per i tifosi della Fiorentina, per la città di Firenze, per le ambizioni e i sogni che tutti abbiamo e che non vogliamo tenere chiusi in un cassetto.

Ieri sera mi avete fatto arrivare al cuore un ennesimo messaggio, fortissimo e diretto: tutti noi insieme vogliamo solo il bene della Fiorentina e ci batteremo per questo obiettivo.

Spero di riabbracciarvi presto!

Grazie Grazie Grazie!



Rocco B. Commisso"