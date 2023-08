Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, arrivato a nel capoluogo toscano in vista della ripresa del campionato, ha parlato ai media presenti, tra cui anche FirenzeViola.it: "Sono ancora vivo (ride, ndr). Abbiamo fatto una squadra più forte. Quello che avevo detto di fare lo abbiamo fatto".



BELTRAN COME BATISTUTA - "Mi piacerebbe che io potessi tornare giovane per tornare a giocare a calcio".



UN ALTRO COLPO - "Non ce ne sono abbastanza? Voi avete i soldi? Metteteli e fate altri colpi".



VIOLA PARK - "Spero che venga aperto presto, però devo stare dietro alle regole italiane".



NARDELLA - "Ci vedremo nei prossimi giorni. Ora devo andare a vedere la squadra e conoscere i nuovi giocatori".