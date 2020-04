La Juventus prova l’affondo per Federico Chiesa. Secondo quanto scritto sul Corriere dello Sport, la dirigenza bianconera sta alzando il pressing sul giovane talento viola per bruciare la concorrenza e portare a casa il colpo prima che il mercato enti nel vivo. Federico diventerebbe una pedina imporatnte del 4-3-3 di Sarri e sarebbe il protagonista del ringiovanimento della rosa che vuole attuare la società. Il prezzo del giocatore risentirà della crisi economica a cui andrà incontro il calcio alla ripresa, così che anzichè la sua valutazione scenderà da 70 a 50 milioni. Il jolly della Juventus per abbassarre ulteriormente la spesa si chiama Rolando Mandragora, da sempre grande obbiettivo di Daniele Pradè e che potrebbe essere inserito nella trattativa visto che la società lo riporterà a Torino dopo l’esperienza all’Udinese. La Fiorentina però non ci sta e come già accaduto nella scorsa estate è pronta ad alzare un muro per riuscire a trattenere il ragazzo.