Il presidente della Fiorentina ha parlato ai microfoni di RadioRai della situazione dei viola, soffermandosi su vari temi come quello, per esempio, dell’acquisto dal Verona di Sofiane Amrabat. Queste sono state le sue parole:



"Delle 75 operazioni effettuate, solo su quella per Amrabat ho messo bocca. Questo però non vuol dire che io non sappia nulla di quello che succede nel club. Ho grande rispetto del lavoro di Daniele Pradè e Joe Barone".