Intervistato da Sky Sport al termine del preliminare passato dalla sua Fiorentina contro il Rapid Vienna, Rocco Commisso, presidente dei viola, ha parlato così: "Sono tutti contenti. I ragazzi han fatto una bellissima gara. Ce l’hanno messa tutta. Quel rigore per loro all’andata c’era, questo per noi altrettanto. Non abbiamo rubato nulla".



SULLA CONFERENCE: Noi ci teniamo. Abbiamo fatto bene in Conference l’anno passato. È stato bellissimo stasera e sono molto contento per me, per la mia famiglia, ma soprattutto per i tifosi. Poi anche per i ragazzi e per Italiano C’è un tifoso stupido che si è messo vicino a Italiano, non è giusto criticare dal 1’ il nostro allenatore. Lo dobbiamo incoraggiare. La 10 a Nico porta fortuna? Sì, ha già fatto quattro gol quest’anno.



SU AMRABAT: "Ci sono squadre per Amrabat, non posso rispondere perché non so cosa succederà domani. Se vuole andare via, cercheremo di accontentarlo. Se l’affare non parte, resta qui con noi. Ci sono tante trattative in corso, aspettate 24 ore e saprete cosa si farà".



SENSAZIONI SULLA VIOLA IN EUROPA: "Credo che si debba fare una partita alla volta. Spero che arriviamo in fondo, ma siccome sono scaramantico, non dico più nulla".