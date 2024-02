Fiorentina, Commisso: 'Pazzo chi dice che non spendo, i club indebitati fanno ancora mercato'

Il presidente viola Rocco Commisso è intervenuto ai canali ufficiali della Fiorentina dove h fatto il punto su diversi temi. "Sono tornato negli USA a novembre e presto spero di tornare a Firenze. Ho parlato coi ragazzi e i dirigenti. Voglio ricordare che io sono sempre vicino a loro. Ho cominciato così a 19 anni e spero di continuare a farlo. Non sono felice per i risultati, ma questa stagione per risultati nella mia gestione è una delle migliori. Abbiamo 34 punti in campionato. Abbiamo già avuto alti e bassi e abbiamo sempre rialzato la testa. Ho ricordato loro le responsabilità che impone questa maglia".



ITALIANO - "L'allenatore ha la nostra completa fiducia perché negli anni ha fatto un lavoro straordinario. Siamo sempre al suo fianco. Trovo imbarazzante chi racconta che non ci sia un bel rapporto tra noi. E le parole contro Biraghi di qualche opinionista non mi sono piaciute. Lui dà sempre il 100%. Quando le cose non vanno bene bisogna stare vicino alla squadra. Mi aspetto che i tifosi ci sostengano. Ora è più facile criticare, ma i conti si faranno alla fine. Ci sono persone che fanno soldi grazie alla Fiorentina, ma vogliono solo il suo male".



BILANCI - "Senza le plusvalenze i ricavi del 2023 sono stati di 146 milioni di euro. Si tratta del miglior risultato della storia della Fiorentina. E anche nel 2024 abbiamo numeri importanti. Chi dice che non voglio spendere è un pazzo. A giugno 2024 avrò speso oltre 750 milioni di euro, secondo le stime. Si capisce che le proprietà prima di me non sono mai arrivate a questi numeri. I nostri conti sono in regola, ma non per questo devo spendere cifre fuori mercato. Noi avevamo chiesto regole uguali per tutti. E per ora non è cambiato niente e le squadre indebitate fanno ancora mercato".



MERCATO - "Sono felice di Belotti e Faraoni, giocatori importanti, due capitani. Ho seguito Belotti per anni e sono felicissimo di averlo con noi. Lui è felice di essere qui e spero che entrambi cidiano una gran mano".



STADIO - "Restare al Franchi è una buona notizia. Restano i soldi ancora in dubbio. Da dove arriveranno? E quelli del Padovani? Spero che la Fiorentina giochi nel 2026 al Franchi, anno del centenario".



HAMRIN - "Ero bambino quando Kurt giocava in viola e lo ammirato tanto. Ricordo l'emozione che ho provato quando lo ho incontrato. Abbiamo cercato di dare vicinanza alla famiglia".