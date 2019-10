Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato in zona mista dopo la vittoria contro il Sassuolo: "Quanta paura, non ci credevo, ci è voluto un po’ di tempo, ma ce l’abbiamo fatta. E’ stata un’emozione tremenda. Non abbiamo giocato un buon primo tempo, ma alla fine sono venuti fuori col cuore. Stavo piangendo, credevo di portare sfortuna ai ragazzi, voglio vedere cose buone anche al Franchi. Castrovilli? Avete visto che giocatore è? Grazie a Pradè che ha rinnovato il suo contratto. Anche Dragowski ha fatto bene. Insulti razzisti? Non mi piacciono, non so se sono stati i nostri tifosi. Non si devono fare".