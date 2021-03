La Gazzetta dello Sport si concentra sui problemi di casa Fiorentina. La squadra- scrive la rosea - era partita per dare l'assalto all'Europa. Invece si trova invischiata in piena zona retrocessione, pur avendo il settimo monte ingaggi della Serie A. Uno scenario che suona come una bocciatura del progetto del Presidente Rocco Commisso. il mercato non ha pagato e anche la questione Stadio Franchi è una spina dentro la Viola.