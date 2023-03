La Fiorentina batte 2-1 il Milan al Franchi e al termine dell'incontro il presidente viola Rocco Commisso è intervenuto a Dazn: "Voglio ringraziare i miei tifosi, abbiamo fatto il record degli ultimi 40 anni. Abbiamo battuto una buonissima squadra. Molti critici ci hanno detto che non potevamo vincere con le grandi squadre, oggi l’abbiamo fatto".



GLI ATTACCANTI - "A Nico (Gonzalez, ndr) ho detto che avrebbe fatto gol. Jovic ha fatto un bellissimo gol, Cabral ha fatto una buonissima partita. I nostri attaccanti sono forti, vengono criticati ma meno male che c’è Rocco che non critica mai i suoi giocatori".



CABRAL E JOVIC SOSTITUTI DI VLAHOVIC - "Questa settimana ho detto che quei due hanno fatto 20 gol, oggi 21. Se uno si fa i conti capisce che spendendo 15 milioni per due giocatori che hanno fatto 21 gol è un affare".



CONFERENCE LEAGUE - "Non parto per l’America, sto vicino alla squadra fino a giovedì. Speriamo che qualcosa si vinca".



IL RICORDO DI ASTORI - "Ho pochissimi ricordi. Avevo vicino a me il fratello di Davide in tribuna questa sera. Dispiace. Pover Davide. Ha fatto molto per la Fiorentina e per lo spirito fiorentino. Questa partita è dedicata a lui. Era con noi in campo per aiutarci a battere una grandissima squadra come il Milan".