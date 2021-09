Nella mattinata odierna Rocco Commisso ha ospitato la stampa fiorentina al cantiere del nuovo centro sportivo, il Viola Park, che sarà inaugurato alla fine del 2022. Il presidente gigliato ha anche risposto alle domande dei media, fra cui Calciomercato.com: "Ci vuole tempo, speriamo che nei prossimi tre mesi non piova molto, così gli operai possono lavorare dentro. Voglio ringraziare il sindaco Casini, Marco Casamonti, Giovanni Nigro, la mia famiglia e Joe Barone. Stiamo andando avantiSarà una bella cosa, un orgoglio per i fiorentini. La squadra? Sono contento, fino ad oggi (ride, ndr).Ora vediamo quando ritorna, speriamo che stasera giochi. Ho parlato anche con Amrabat e Maleh. Gravina? L'ho invitato e ha detto subito sì, come Dal Pino. Sono rimasti impressionati dal nostro investimento privato e secondo Dal Pino dovrebbero esserci degli incentivi. Ha ragione. Il mercato? Ci sono i negativi e positivi, ma non ho rimpianti. L'atmosfera? I giornalisti sono più bravi (ride, ndr).la mia sicurezza è che abbiamo un bravissimo allenatore. I ragazzi sono tutti coesi, mangiano insieme, si vogliono bene. Tutti questi investimenti certamente non li vogliamo buttare via, speriamo di fare un bel campionato"."A settembre 2019 abbiamo presentato un progetto per ristrutturarlo, l'unica cosa importante è che le curve si rimuovano e mettano più vicine al campo.. Mi hanno detto di no, coi soldi loro possono fare quello che vogliono. Credo che un giorno di questi verranno a domandarmi cosa possiamo fare. Abbiamo avuto incontri con il sindaco Nardella a maggio, ora aspettiamo di vedere che succede con questi bandi".