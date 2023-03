Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato alla CBS nel programma 60 Minutes: "Non possono cacciare Rocco da qui, sai? Pensano che criticandomi mi faranno fuori. No, non può succedere. Rocco è un po' diverso".



LA CONSIDERAZIONE - "Se anche in Italia avrei fatto le stesse fortune? Assolutamente no. Questa è davvero la terra delle opportunità. Ho dato a questa povera anima l'opportunità di diventare qualcosa, qualcuno. E questa è la bellezza dell'America."



MEDIACOM - "Per fare un esempio, ricevo più critiche qui a Firenze che in 1.500 comunità negli Stati Uniti".



CESSIONE - “Ho preso la mia decisione e continuerò a mantenere quanto detto: non vendo”.



PROSPETTIVE - "Io conosciuto come Just Rocc? Voglio solo essere conosciuto come il ragazzo che nonostante il successo non è mai cambiato".