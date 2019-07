Il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato del futuro di Federico Chiesa e del calcio italiano a Sky Sport.



CHIESA RESTA - "Chiesa? Io voglio che tutti si divertano perché c'è tanto lavoro da fare. Bisogna andare avanti con il ritiro. Resta? L'intenzione c'è, l'ho detto e lo farò".



LA JUVENTUS - "La Juventus so che ha molto potere in Italia. Ma non è cosa buona che vincano sempre loro, spero che vincano qualcosa all'estero, anche perché sono disgustato che la Juventus quando va all'estero torna a casa sempre senza niente. Nel campionato italiano deve tornare ad esserci concorrenza. Spero ci siano altri club che possano vincere qualcosa e anche la Fiorentina può farcela".