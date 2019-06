Rocco Commisso, nuovo proprietario della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport del futuro della società, in partricolar modo di Chiesa e Vincenzo Montella: ''Sono sorpreso, l'accoglienza che ho ricevuto è indescrivibile. Mi sono commosso al Franchi per l'amore che mi ha mostrato Firenze; nel 2016 ho provato a prendere la Viola, nel 2018 ho fatto un tentativo per il Milan. Alla fine però siamo arrivati qui, in tre settimane abbiamo chiuso l'affare. La Fiorentina è una società sana e per questo voglio ringraziare la famiglia Della Valle. Speriamo di fare meglio di quest'anno la prossima stagione, più di questo non voglio promettere. Gattuso? Per ora no, prima dobbiamo parlare con Montella. Gli dobbiamo rispetto, ora lui è in India, quando tornerà ne parleremo.



CAPITOLO CHIESA - Il patron Viola ha anche voluto chiudere ad un possibile addio di Chiesa, con la Juventus che resta quindi alla finestra: ''Chiesa? Ho scoperto che il ragazzo ha un contratto, è proprietà della città di Firenze. Quello che so io è resterà qui per quest'anno minimo''.