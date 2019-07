Affascinante suggestione di mercato per la Fiorentina per rinforzare il reparto d'attacco. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, il club del presidente Rocco Commisso sta valutando l'ingaggio dello svincolato Fernando Llorente, libero dallo scorso 1° luglio dopo la fine del suo contratto col Tottenham, con cui ha disputato la finale di Champions League. Per il centravanti navarro classe '85 si tratterebbe di un ritorno in Italia dopo l'esperienza con la maglia della Juventus dal 2013 al 2015, con cui ha collezionato 92 presenze e realizzato 27 gol, conquistando tre scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.



Il giocatore ha manifestato la sua disponibilità per i viola, ma al contempo è in trattativa con lo stesso Tottenham per un nuovo contratto. Su Llorente va segnalato anche l'interesse dell'Inter, che lo considera un'alternativa a Lukaku e Dzeko.