Torna a parlare Rocco Commisso, a margine della finale del calcio storico fiorentino tra Rossi di Santa Maria Novella e Bianchi di Santo Spirito. Il Magnifico Messere d’Eccezione è proprio neo presidente della Fiorentina. Direttamente da Piazza Santa Maria Croce, Commisso ha parlato ai cronisti presenti: “Sono molto emozionato. Tutta la mia famiglia è stata accolta con il cuore. Spero che in questi giorni, in questi mesi e in questi anni possa dare qualcosa in cambio a Firenze - le parole riportate da firenzeviola.it -. Mia moglie è molto emozionata. Con Nardella in chiesa abbiamo pregato e non parlato di Fiorentina. Di ieri non vi posso dire nulla. I miei amici americani sanno che io sono molto occupato e quindi non chiamano. Passarella? E' la prima volta che l'ho incontrato, non sapevo che fosse lì. Si sta formando la famiglia Fiorentina, il tempo lo dirà. De Rossi? Io non so niente. E' un bravissimo ragazzo, non critico, ma ci sono troppe fake news nel calcio”.