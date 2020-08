Il presidente della Fiorentina dice tutto dopo l'ultima partita stagionale vinta per 3-1 dai viola contro la Spal. Dalla scelta in panchina per la prossima stagione al futuro di Federico Chiesa, ecco le parole dia Sky Sport nell'immediato post-gara della sfida del Mazza: "Ringrazio tutti, dai dottori ai tecnici: in tanti hanno avuto il coronavirus nella Fiorentina. Abbiamo raggiunto l'obiettivo di ottenere il 10° posto in classifica e la miglior difesa nel post lockdown".- "Sono contento di Iachini, ecco perché l'ho riconfermato prossima stagione".- "Gli obiettivi per l'anno prossimo? Vogliamo giocare a calcio (ride, ndr). Questo era un anno di transizione, abbiamo fatto meglio dell'anno scorso e anche meglio di tanti investitori stranieri. Vogliamo stare sempre a sinistra e il più in alto possibile, nella speranza di vincere qualcosa".- "Il dialogo con le istituzioni per lo stadio? Io sto portando tanti soldi in Italia: spero che le leggi italiane permettano agli investitori stranieri di fare infrastrutture".- "​Se Chiesa resterà? Speriamo di sì! Io l’ho trattenuto l’anno scorso, adesso spero che resti maVorrei che rimanesse, se poi vuole andarsene devono portarci quanto crediamo che valga".- "Se mi piaceo qualche altro giocatore?. Ho dovuto fare tante smentite. Nessuno ha parlato con me, nessuno. Quindi non credete alle voci, bisogna dire le cose come stanno”.