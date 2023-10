Direttamente dal Grand Opening del Viola Park, il nuovo centro sportivo della Fiorentina, il presidente Rocco Commisso ha parlato a Sky:



"Ho detto sempre che ogni anno vorrei migliorare quello di prima. Mai parlato di campionati o Champions, ma sono sicuro che qui c'è una società che è tutta unita per un obiettivo, poi dove arriveremo non lo so. Conference League? Vediamo, ci sono 176 squadre... Sono rimasto molto deluso per non aver vinto nessuna delle due finali, ora vedremo se sarà possibile vincere qualcosa".