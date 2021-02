La Nazione oggi sottolinea come sia necessario capire quale sia il vento che soffia alle spalle della Fiorentina. Perché da ora non c'è solo il tentativo di raggiungere una salvezza anticipata e il più possibile tranquilla, ma anche quello di programmare il futuro con gli uomini giusti. Prandelli sta cercando di conquistare definitivamente la fiducia di Commisso che in panchina vorrebbe trovare un po' di pace: erano spuntati i nomi più diversi dopo Iachini, da Sarri e Allegri, per la serie tutto è possibile. In bilico anche il futuro di Daniele Pradè.