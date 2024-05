Fiorentina, Commisso deve già tornare negli USA. Il motivo e il possibile ritorno in Italia

53 minuti fa



Commisso è già pronto per tornare negli Stati Uniti. La notizia arriva dai colleghi di radio Bruno che spiegano come il patron gigliato, ad una manciata di ore dal suo arrivo in Italia, debba già rientrare oltreoceano. Rocco Commisso lascerà l'Italia martedì e tornerà negli States. Il numero uno viola è infatti atteso da improrogabili impegni lavorativi che non permettono la sua permanenza a Firenze.



FISSATO IL RITORNO? - Una visita mordi e fuggi, dunque, per il patron gigliato che, comunque, si apprende, sta già programmando il suo ritorno in Toscana. Commisso ha già fatto sapere a staff e gruppo squadra che farà di tutto per seguire la squadra nell'eventuale finale di Conference League ad Atene fissata per il 29 maggio. La speranza di Biraghi e soci è di poter presenziare al super evento per provare ad alzare un trofeo che in riva all'Arno manca ormai dal lontanissimo 2001, quando i viola di Roberto Mancini conquistarono la Coppa Italia.