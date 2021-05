Rocco Commisso ha parlato così a DAZN:

“ È il primo anno che non faccio l’anniversario di matrimonio con mia moglie, ma io devo stare qui con i ragazzi. Ribery? Non voglio parlarne. Voglio solo ringraziare Iachini che ha fatto una splendida partita rendendo i fiorentini contenti, perché siamo quasi salvi. Stadio? Ne parleremo con il sindaco e vedremo che si può fare. Mercato? Mi sarei aspettato molto di più, ma ora andiamo avanti e pensiamo al Cagliari, poi darò altre risposte a Firenze. Vlahovic? Ne parliamo più in là, dopo Cagliari”.