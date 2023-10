Lo Stato Maggiore della Fiorentina ha rilasciato alcune dichiarazioni a Report in merito all'ultimo accostamento del club ai fondi dell'Arabia Saudita.



Il presidente Rocco Commisso: "Sono chiacchiere messe in giro, io sono una persona che preferisce fare le cose e parlare poco. Solo che si arrabbiano quando parlo tanto. Io avevo intenzione di fare lo stadio ma mi hanno fermato, la polizia fa come vuole, la questura fa come vuole fa come vuole e intanto il Paese non va avanti".



Il direttore generale Joe Barone: “Lo scorso anno sono iniziare ad uscire diverse di una possibile cessione del nostro club al fondo PIF in un periodo di crisi con partite delicate. Io e Rocco impazzivamo sempre quando leggevamo queste notizie. Un giorno mi è arrivato un messaggio da parte dell'ex Premier (Matteo Renzi, ndr) che mi proponeva di conoscere i suoi amici arabi in occasione della Supercoppa che giocheremo anno prossimo ma non gli ho mai risposto"