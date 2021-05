Non è un caso che Dusan Vlahovic, con questo 2021 da fenomeno, abbia già conquistato le attenzioni dei grandi club. E proprio per questo, a fine campionato, il presidente Commisso affronterà con il suo pupillo la questione dell’allungamento del contratto. Questo quanto scritto nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La proposta della Fiorentina è chiara: due anni in più (quindi l’attaccante si vincolerebbe fino al 2025) con uno stipendio vicino ai tre milioni netti. Nell’accordo ci sarebbe una clausola rescissoria umana, quindi intorno ai 60-70 milioni. Questo perché la dirigenza viola non vuole far sentire Vlahovic prigioniero ed è sicura di poter mettere sul piatto un progetto triennale in grado di riportare la squadra viola in Europa. Condizione necessaria per poter provare a trattenere un potenziale fuoriclasse come l’attaccante serbo. C’è da dire che Vlahovic non ha chiuso la porta in faccia alla Fiorentina. Anzi, sente di dovere molto sia alla città che al presidente. Però vuole garanzie. La sensazione è che almeno per un altro anno Dusan resterà in maglia viola a meno che in estate non arrivi l’affondo di un top club straniero