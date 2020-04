Il mercato della prossima stagione della Fiorentina potrebbe essere di quelli veramente importanti, per portare la squadra viola a fare il salto di qualità. Come riporta La Nazione, il presidente commisso sembra pronto al grande doppio investimento, con Marash Kumbulla e Ruslan Malinovskyi che sembrano essere i nomi in cima alla lista delle preferenze del numero uno viola, pronto a garantire per le onerose operazioni.