Rocco Commisso ieri è sceso in campo per proteggere Beppe Iachini, che lui ha voluto confermare tre mesi fa. Il presidente della Fiorentina però è profondamente irritato per la sconfitta casalinga contro la Samp e il deludente pareggio con lo Spezia. Il patron su un punto è stato chiarissimo: vuole la sua creatura nella parte sinistra della classifica. Per questo ha convocato Iachini nel suo albergo. Voleva capire cosa non funziona. E dopo ha voluto incontrare la squadra per ribadire ai giocatori che Iachini è saldo al suo posto e che non saranno accettati altri passi falsi. Iachini adesso ha tre partite per puntellare la sua panchina, così riporta La Gazzetta dello Sport.