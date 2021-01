#Fiorentina:# Commisso è a Firenze, l'arrivo in hotel con Joe Barone pic.twitter.com/eUJeDPDOE0 — calciomercato.com (@cmdotcom) January 13, 2021

Riecco. Il presidente della Fiorentina è arrivato questa mattina in Italia e resterà nel Belpaese qualche settimana per portare avanti questioni legate al mercato e soprattutto al nuovo stadio. Questo pomeriggio, inoltre, il patron viola sarà al Franchi per la sfida di Coppa Italia contro l'Inter.