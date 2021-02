Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato durante l’evento di inaugurazione dei cantieri per il nuovo centro sportivo della società viola:



"Il percorso è stato lungo, ma siamo arrivati a questo punto, e siamo tutti molto orgogliosi. Due anni fa sono tornato in Italia per lasciare qualcosa, visto quello che l’Italia e il calcio hanno dato a me. Il sindaco di Bagno a Ripoli è stato fenomenale, se non fosse stato lui a venirmi a trovare nel mio secondo viaggio a Firenze, non avremmo fatto niente. Ci sono stati dei problemi alla soprintendenza, e abbiamo dovuto aumentare le spese, ci sono dei muri romani che abbiamo dovuto mantenere. Fortunatamente il comune di Bagno a Ripoli è sempre stato dalla nostra parte nella realizzazione del centro sportivo. Spero che capiate quanto sono orgoglioso di essere venuto nella città più bella del mondo a dare lavoro a tante persone. Voglio ricordare che le tre proprietà della Fiorentina precedenti alle mie, hanno speso insieme meno di quanto io spenderò per il nuovo centro sportivo. Questo sarà il più costoso centro sportivo della storia d’Italia".