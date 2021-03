Secondo quanto abbiamo appreso, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ieri ha parlato con la squadra ribadendo la sua vicinanza al gruppo, i tanti investimenti fatti nella squadra, affermando inoltre che ha sempre difeso tutti ma non sa fino a quando potrà farlo se le cose continueranno così. Il patron gigliato ha anche sottolineato come domani ci sarà già una grande occasione di riscatto, da affrontare con il giusto atteggiamento, con rabbia agonistica sin dal primo minuto fino alla fine. È importantissimo giocare con il cuore e cercare, ad ogni costo di fare risultato, anche perché da quando è qui non ha mai raccolto un punto con le squadre romane. La squadra, secondo l’imprenditore italoamericano, deve sempre ricordare quanto sia importante indossare la maglia viola e portare il giglio sul petto, lottando soprattutto per i tifosi che sono sempre stati vicini alla Fiorentina, anche nei momenti più complicati.