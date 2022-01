Due cessioni per un totale intorno ai 135 milioni, mentre l'acquisto della Fiorentina è costato tra i 130 e i 150: in pratica, nota il Corriere Fiorentino in edicola oggi, Rocco Commisso ha incassato la totalità della somma sborsata per rilevare la Fiorentina cedendo alla Juventus Federico Chiesa prima e Dusan Vlahovic poi. Il bilancio complessivo parla di un utile di 80 miioni, in attesa dell'arrivo di Cabral, ma in estate saranno da mettere in conto anche le probabilissime cessioni di Milenkovic e Dragowski.