Rocco Commisso ha scelto Gennaro Gattuso come nuovo allenatore della Fiorentina per la prossima stagione. Il tecnico lascerà il Napoli, ma si sta ancora prendendo tempo prima di decidere la sua prossima panchina: ha fatto quache sondaggio anche la Roma dei Friedkin. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il suo agente Jorge Mendes sta tenendo le fila di alcuni discorsi aperti in Premier League inglese e anche nella Liga spagnola.