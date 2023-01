Le ottime prestazioni al Mondiale del Qatar di Sofyan Amrabat hanno attirato su di lui l’interesse di molti club europei, tra cui alcuni come sappiamo di prima fascia: adesso il centrocampista della Fiorentina è diventato uno dei pezzi più ricercati di questa sessione di mercato invernale. Tutti lo vogliono ma sarà molto difficile strapparlo alla Fiorentina. Questo perche adesso, dopo una prima stagione in viola disastrosa, il marocchino è diventato sempre più centrale nel progetto gigliato riuscendo cosi anche a far breccia nel cuore dei suoi tifosi. Adesso c’è chi addirittura gli ha dedicato un coro, cosa che veramente pochi giocatori hanno avuto il piacere di vivere nel capoluogo toscano. Ed anche per questo il club gigliato è pronto a far di tutto per trattenerlo ancora per qualche anno in riva all’Arno.



Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Tirreno il marocchino è diventato uno dei punti cardine della squadra di Vincenzo Italiano, mentre del presidente lo è da sempre: ricordiamo come sia stato proprio Commisso a volerlo a Firenze dopo averlo visto giocare con la maglia del Verona. Per questo il patron, per scacciare via tutte le paure per un’eventuale cessione, è pronto a blindarlo: nelle prossime settimane, una volta rientrato a Firenze, Commisso incontrerà l’entourage del centrocampista per discutere di un lungo rinnovo, fino al 2027. Come sappiamo per il momento il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno 2024, ma i viola hanno comunque la possibilità di esercitare un’opzione di rinnovo fino al 2025. Insomma la Fiorentina è pronta a far la guerra ai milioni di Tottenham, Atletico Madrid e Liverpool, tutti club pronti a fare follie per mediano.